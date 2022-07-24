Посол Ирана угрожает расправой послу Израиля в Азербайджане

Сейед Аббас Мусави опубликовал фотографию Джорджа Дика читающего книгу о культуре азербайджанского города Тебриз и призвал «похоронить» его.

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави опубликовал фотографию посла Израиля в Баку Джорджа Дика, читающего книгу о культуре азербайджанского города Тебриз (находящийся под оккупацией Ирана), и призвал «похоронить» его: «Этот злобный сионист будет похоронен ревностными жителями Тебриза. Никогда не пересекайте нашу красную линию, никогда!»

Об этом пишет Telegram-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

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