Пожар в лесу Бен-Шемен: на месте работают спасатели

В горящем лесу Бен-Шемен работают пять бригад пожарной службы. Их цель сейчас — не допустить распространения огня на заправочную станцию и близлежащие территории.

В лесу Бен-Шемен вспыхнул пожар. Опасность в том, что очаг пожара расположен возле заправочной станции.

Согласно данным пожарно-спасательной службы, на месте работают пять подразделений, которые борются с возгоранием территории вокруг заправочной станции.

Спасатели делают все возможное, чтобы остановить огонь и не допустить возгорания самой станции, техники, а также распространения пожара на другие территории.

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