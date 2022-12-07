Председатель Гистадрута рассказал, кого меньше всего хочет видеть на посту главы минфина

Арнон Бар Давид обещает работать с любым, кто будет избран министром финансов, но беспокоится о Смотриче.

Председатель Гистадрута Арнон Бар Давид признал сегодня, что Бецалель Смотрич является последним человеком, которого он хотел бы видеть на посту министра финансов в новом правительстве.

Об этом Бар Давид сказал на инновационной конференции МУНИЭКСПО-2022.

«Он несет с собой идею свободной экономики под республиканским знаменем. С другой стороны, мы прагматичны, я умею работать с кем угодно», — сказал он.