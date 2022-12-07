Председатель Гистадрута рассказал, кого меньше всего хочет видеть на посту главы минфина

Фото: пресс-служба Гистадрута
Арнон Бар Давид обещает работать с любым, кто будет избран министром финансов, но беспокоится о Смотриче.
Председатель Гистадрута Арнон Бар Давид признал сегодня, что Бецалель Смотрич является последним человеком, которого он хотел бы видеть на посту министра финансов в новом правительстве.
Об этом Бар Давид сказал на инновационной конференции МУНИЭКСПО-2022.
«Он несет с собой идею свободной экономики под республиканским знаменем. С другой стороны, мы прагматичны, я умею работать с кем угодно», — сказал он.
Харела Визеля, владельца компании «Fox-Weisel», спросили на конференции местного правительства, что он хотел бы сказать новому министру финансов. Визель сказал: «Я призываю министра финансов пригласить шесть-семь бизнесменов из разных сфер, сесть вместе и обсудить, как бороться с прожиточным минимумом, и только так получатся хорошие новости».
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