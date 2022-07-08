Миру грозит дефицит нута: поставки могут упасть на 20% в этом году

Спад производства в Соединенных Штатах и вторжение россии* в Украину могут привести к резкому росту цен на хумус.

Данные показывают, что мировые поставки нута, основного ингредиента хумуса и фалафеля, в этом году могут сократиться на 20%.

Сочетание развязанной россией войны против Украины, плохой погоды и проблем с транспортом приводит к дефициту, который, по прогнозам, приведет к росту цен и усложнит доступность дешевого хумуса.

Фермеры в Соединенных Штатах, четвертом по величине экспортере нута в мире, в этом году посадили меньше бобовых, богатых белком, из-за далеко не идеальных погодных условий весной.

Кроме этого, рф также является ведущим производителем нута. Глобальные санкции прервали мировой экспорт нута из страны, в то время как продолжающаяся война уменьшила количество нута, обычно выращиваемого в Украине, примерно на 50 тонн.

Многие общины по всему миру зависят от нута, который является основным продуктом многих израильских блюд, как дешевого источника белка и клетчатки. Спрос на хумус в Соединенных Штатах резко вырос за последние два десятилетия.

По данным NielsenIQ, цены на нут уже на 17% выше, чем были до начала пандемии коронавируса.

Ранее Курсор писал, что волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца. Волна роста цен в экономике дошла и до яичной отрасли: после двух с половиной лет, когда цены на яйца не менялись, завтра вступит в силу новое решение министерства сельского хозяйства и министерства финансов.

Наша редакция писала, что в Израиле дорожает молоко. Министерства сельского хозяйства и финансов договорились об увеличении стоимости молочной продукции с представителями отрасли.

Курсор писал, что историк предупреждает, что из-за путина всему миру грозит голодомор. Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что президент рф владимир путин может спровоцировать мировой голод.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировой голод продлиться столько же, сколько и война россии. Президент Украины, обращаясь к Африканскому союзу, заявил, что россия не стремится разблокировать украинские порты — именно из-за этого мировой голод будет только нарастать.

Кроме этого, в ООН заявили, что миру грозит ад на земле из-за вторжение рф в Украину. Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек.

Напомним, что в ООН заявили, что мир стоит на грани продовольственной катастрофы. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит на грани продовольственной катастрофы из-за войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!