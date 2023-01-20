Салман Зарка обратился к израильтянам: Держитесь пока подальше от Китая

«Израильтяне не должны сейчас ездить в Китай», — такую рекомендацию дал глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 профессор Салман Зарка на онлайн-брифинге для журналистов в области здравоохранения. Он также предложил, чтобы израильтяне, возвращающиеся из Китая, который, по его словам, не контролировал болезнь, добровольно проходили тестирование на вирус по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

По словам Зарки, правительственные органы, которые контролируют последствия пандемии, будут продолжать функционировать как минимум до конца марта, но к концу января Командование тыла закроет свои последние испытательные центры. По его словам, четыре фонда общественного здравоохранения продолжат проводить тесты и обеспечивать лечение, как и больницы, которые лечат тяжелобольных пациентов.

ПЦР-тесты можно сдать в клиниках фонда здравоохранения лицам из групп высокого риска, людям старше 65 лет и всем, у кого есть хронические заболевания. Те, у кого положительный результат теста, имеют право на получение пероральных препаратов в течение нескольких дней после тестирования, чтобы защитить их от осложнений.

По словам Зарки, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, министерство здравоохранения Израиля и другие правительственные учреждения по всему миру отвергли обвинения в том, что вакцины против COVID-19 вызывали инсульты у некоторых людей старше 65 лет. Фактически, риск инсульта в 3,5 раза выше среди тех, кто был инфицирован COVID-19, чем для тех, кто не был инфицирован, сказал он.

В настоящее время Moderna предлагает бустерную вакцину Omicron для людей старше 18 лет. Вакцина Pfizer, которая доступна здесь в течение нескольких месяцев, предназначена для лиц в возрасте 12 лет и старше. По словам Зарки, для детей в возрасте пяти лет и старше, которые входят в группу высокого риска, вскоре будет доступна бустерная вакцина.

Ранее Курсор писал, что в аэропорту Бен-Гурион будут снова проводить тесты на коронавирус. За тестирование будет отвечать исключительно Министерство здравоохранения.

Курсор также сообщал, что в Израиле обеспокоены новым распространяющимся штаммом COVID. Новый штамм XBB.1.5 доминирует в США и может вскоре появиться и в Израиле.

Курсор писал, что в Израиле может распространиться новый вариант COVID «Kraken». Высокопоставленный чиновник израильского здравоохранения говорит, что появление в Израиле варианта коронавируса XBB.1.5 «Kraken» — это только вопрос времени.

Зарка заявил, что с февраля COVID-19 приравняют к гриппу. Коронавирус будет считаться таким же заболеванием как грипп, а сдать тесты с 18 января можно будет только в больничных кассах.

Курсор сообщал, что Израиль входит в ТОП-3 по количеству крупнейших исследований вакцин от COVID. Анализ показывает, что израильтяне провели около 15% крупнейших мировых исследований вакцины от COVID-19.

Напомним, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания.