Шакед о терроризме: пришло время остановить это

После «огненной атаки» в Иерусалимском районе Силуан министр внутренних дел Айелет Шакед резко высказалась о ситуации, касающейся терроризма в Израиле.

По словам председателя Еврейского дома, израильтяне не должны быть толерантными к актам терроризма.

«В этом видео вы видите потерю управления в столице Израиля. Пришло время остановить это. Нулевая терпимость к терроризму!», – написала 6 октября, в четверг, Шакед в Twitter.

בסרטון הזה רואים אובדן משילות, בעיר הבירה של ישראל.

הגיע הזמן לעצור את זה.

אפס סובלנות לטרור, מקסימום שנים בפנים. https://t.co/JhG6gVrAjb — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) October 6, 2022

Ранее опрос, который провел институт «Мадгам» (под руководством Мины Цемах и Мано Гева) для радиостанции Галей ЦАХАЛ, показал, что партия Шакед может преодолеть электоральный барьер. Имеющиеся данные показывают, что Еврейский дом» получает 2,5% голосов. Согласно другому исследованию общественного мнения, «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.

Также «Курсор» сообщал, что Ганц приказал ЦАХАЛу подготовиться к эскалации на севере Израиля. По словам главы Моссада, лидер ливанской шиитской террористической группировки «Хизбалла» Хасана Насралла попытается навредить Израилю.

Помимо этого, в Хевроне нашли убитым 25-летнего представителя ЛГБТ из ПА Ахмеда Абу Мархиа. После каминг-аута он несколько лет жил в Израиле из-за постоянных угроз от жителей ПА и вскоре планировал переехать жить в Канаду. Однако, в ночь на среду, 5 июля, правоохранители нашли его тело. Палестинское агентство утверждает, что голову Ахмеда отрезали, сфотографировали его тело и распространили снимки по соцсетям. Другие подробности узнайте в нашем материале.