Шокирующее видео: опубликованы кадры убийства девушки-военнослужащей

12:25, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
цахал фото
Фото: Depositphotos.com

На видео, снятом камерами наблюдения, показан непосредственный момент нападения палестинских террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат.

Момент вчерашней стрельбы на КПП Шуафат попал на камеры.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

Террористы подъехали на машине, открыли огонь практически в упор по военнослужащим. После чего скрылись на автомобиле.

В результате полученных ран 18-летняя девушка погибла. Троих террористов задержали. Поиски четвертого продолжаются.

Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.

Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.

Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски террористов продолжаются.

Кроме того, мы писали о сексуальных домогательствах на улицах Иерусалима: араб приставал к женщинам. Нападение на еврейских женщин в Иерусалиме вызвало бурную реакцию религиозных представителей города. Нападавшему силой привили нормы поведения в обществе.

Также редакция сообщала о взрыве в Ашкелоне: пострадал жилой дом.

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