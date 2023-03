Силы безопасности ПА применили слезоточивый газ на похоронах террориста в Шхеме – СМИ

Палестинские силы безопасности в Иудее и Самарии применили слезоточивый газ против скорбящих, присутствовавших на похоронах террориста ХАМАС.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Сотни людей прошли маршем по улицам города Шхем на похоронах 49-летнего Абделя Фатаха Хусейна Харуши, ликвидированного днем ​​ранее вместе с пятью другими террористами во время ожесточенной перестрелки с израильскими войсками в Дженине.

Агентство безопасности ШАБАК заявило, что Харуша, член ХАМАСа из лагеря беженцев Аскар недалеко от Шхема, был террористом, который 26 февраля открыл огонь по израильскому автомобилю, проезжавшему через город Хувара, убив израильских братьев Халлеля и Ягеля Янив.

Вооруженное крыло ХАМАСа, Бригады Аль-Касам, назвало его «героическим мучеником». Когда скорбящие несли его тело через город, некоторые выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес палестинских сил безопасности и других официальных лиц, называя их «проститутками» и «шпионами» в пользу Израиля.

Журналисты пишут, что палестинские офицеры применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, после чего тело доставили в машину скорой помощи. Представитель палестинской службы безопасности Талал Двейкат сказал, что офицеры вмешались, когда вспыхнул спор после того, как «группа, не связанная с семьей мученика, похитила тело и опустила его на землю».

watched| The security apparatus of the #Palestinian Authority threw a stun grenade near the body of the perpetrator of the Hawara operation, the martyr Abdel Fattah Khrusha, in #Nablus pic.twitter.com/RhGLohRd0t

— Middle East Observer (@ME_Observer_2) March 8, 2023