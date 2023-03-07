Ликвидация террористов в Дженине: появилась реакция ПА

По словам пресс-секретаря Махмуда Аббаса, «израильское правительство несет ответственность за эту опасную эскалацию, которая предвещает эскалацию и разрушение всех усилий по восстановлению стабильности».

Пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудина отреагировал на события в Дженине, в ходе которых были убиты шесть палестинских террористов, в том числе террорист аль-Фатх Харуша, убивший покойных братьев Янив в ходе теракта в Хаваре.

Об этом информирует Israel Hayom.

«Ежедневные убийства, совершаемые оккупационными силами против нашего народа, и последнее из которых произошло сегодня, в результате вторжения оккупационных сил и убийства и ранения мирных жителей, а также обстрелов их домов ракетами и бомбами, являются тотальной войной», — заявил представитель главы ПА.

Он также сказал, что «израильское правительство несет ответственность за эту опасную эскалацию, которая предвещает эскалацию и разрушение всех усилий по восстановлению стабильности».

«Преступление, совершенное оккупационными силами, подтверждает, что израильское правительство пытается сорвать все региональные и международные усилия по прекращению всех односторонних действий, на продолжении которых настаивает израильская сторона», — отметил спикер.

Как сообщал Курсор, израильские силы безопасности во вторник, 7 марта, ликвидировали в Дженине террориста, убившего в конце февраля братьев Янив. В общей сложности были ликвидированы четыре террориста. Позже появилась информация о шести убитых. Также в бою было ранено несколько человек.

Ранее мы информировали о том, что 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.