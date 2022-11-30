Синоптики обещают существенное изменение погоды до выходных

После дождливых выходных небо над Израилем немного прояснилось — и теперь, похоже, ртутный столбик начнет подниматься.

Как пишет Arutz Sheva, в среду будет переменная облачность, а на севере Израиля и вдоль береговой линии возможны небольшие дожди до полудня.

Погода в четверг будет приятной, а температура будет немного выше среднесезонной.

В пятницу будет ясно. Температуры существенно не изменятся, оставаясь немного выше среднего сезонного значения. На севере Израиля будут дуть резкие восточные ветры.

В субботу ожидается переменная облачность, будет дуть сильный восточный ветер. Ожидается повышение температуры на побережье и в низинах.

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