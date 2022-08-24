Скандальное видео с солдатами ЦАХАЛа: Кохави выступил с заявлением

14:23, Сегодня
Новости Израиля
авив кохави фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Глава ЦАХАЛа Кохави выступил с заявлением, осуждающим израильских солдат, которые на прошлой неделе засняли на видео избиение двух палестинцев.

Через несколько часов после того, как 13 канал опубликовал кадры, на которых солдаты ЦАХАЛа избивают палестинцев возле Рамаллы, начальник штаба генерал-майор Авив Кохави отреагировал на инцидент, назвав его «чрезвычайно серьезным, отвратительным и полностью противоречащим ценностям ЦАХАЛа».

В ходе предварительного следствия установлено, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено подозрительное транспортное средство. Пассажир в машине и еще один палестинец были задержаны солдатами, которые вели себя агрессивно и применили силу против палестинцев без необходимости.

Бойцы отстранены от занимаемой должности в полку и от всех боевых обязанностей. По факту инцидента начато военно-полицейское расследование, результаты которого будут переданы в военную прокуратуру.

Напомним также, что суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ. Ранее апелляционный суд в Абу-Даби (ОАЭ), после рассмотрения апелляции осужденной израильтянке, смягчил ей приговор.

Ранее мы писали, что 54-летний Голан Авитан, израильский беглец, обвиняемый в убийстве трех человек в 2003 году, избежавший домашнего ареста в 2018 году и бежавший в Марокко, был арестован в среду утром после приземления в аэропорту Бен-Гурион. 

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Автор материала:
Ирен Давид
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