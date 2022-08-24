Скандальное видео с солдатами ЦАХАЛа: Кохави выступил с заявлением

Глава ЦАХАЛа Кохави выступил с заявлением, осуждающим израильских солдат, которые на прошлой неделе засняли на видео избиение двух палестинцев.

Через несколько часов после того, как 13 канал опубликовал кадры, на которых солдаты ЦАХАЛа избивают палестинцев возле Рамаллы, начальник штаба генерал-майор Авив Кохави отреагировал на инцидент, назвав его «чрезвычайно серьезным, отвратительным и полностью противоречащим ценностям ЦАХАЛа».

IDF chief Kohavi issues a statement condemning Israeli troops who were filmed beating two Palestinian detainees in the West Bank last week. A military police investigation has been opened. pic.twitter.com/o7O0zL6sv6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 24, 2022

В ходе предварительного следствия установлено, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено подозрительное транспортное средство. Пассажир в машине и еще один палестинец были задержаны солдатами, которые вели себя агрессивно и применили силу против палестинцев без необходимости.