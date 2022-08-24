Скандальное видео с солдатами ЦАХАЛа: Кохави выступил с заявлением

Через несколько часов после того, как 13 канал опубликовал кадры, на которых солдаты ЦАХАЛа избивают палестинцев возле Рамаллы, начальник штаба генерал-майор Авив Кохави отреагировал на инцидент, назвав его «чрезвычайно серьезным, отвратительным и полностью противоречащим ценностям ЦАХАЛа».
В ходе предварительного следствия установлено, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено подозрительное транспортное средство. Пассажир в машине и еще один палестинец были задержаны солдатами, которые вели себя агрессивно и применили силу против палестинцев без необходимости.
Бойцы отстранены от занимаемой должности в полку и от всех боевых обязанностей. По факту инцидента начато военно-полицейское расследование, результаты которого будут переданы в военную прокуратуру.
Напомним также, что суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ. Ранее апелляционный суд в Абу-Даби (ОАЭ), после рассмотрения апелляции осужденной израильтянке, смягчил ей приговор.