СМИ: Создании ближневосточного аналога НАТО временно отложено

Несмотря на сообщения о переговорах о создании регионального военного союза против Ирана, этот вопрос, похоже, был отложен из-за позиций некоторых арабских государств.

Несмотря на сообщения о переговорах между Израилем и арабскими государствами о создании ближневосточного военного союза (аналог НАТО), похоже, что этот шаг не будет реализован. По первоначальному плану новость о создании такого блока должна была быть оглашена во время визита в регион президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Главной целью нового ближневосточного союза должно было стать противодействие иранской угрозе, в частности, защита от ракет и беспилотников. В альянс должны были войти США, Израиль, Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие арабские страны, которые не нормализовали отношения с Израилем в соответствии с Авраамовыми соглашениями, в первую очередь Саудовская Аравия.

По имеющимся данным, планировалось объявить об альянсе в Джидде на саммите, в котором наряду с Байденом также примут участие наследный принц Саудовской Аравии и лидеры ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Иордании, Египта, и Ирак.

Однако страны не хотят идти на такой шаг. Страны Персидского залива, особенно ОАЭ, опасаются Ирана, но в то же время поддерживают с ним связи и не заинтересованы в формировании союза против него. Они предпочитают продолжать сотрудничество с Израилем в сфере безопасности неофициально.

Иордания, которая должна была стать частью альянса, полностью отказалась. Хотя король Абдалла первоначально поддержал инициативу, заявление министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади и множество других заявлений с критикой движения, появившихся в СМИ, обуздали его энтузиазм.

Что касается Саудовской Аравии, политический источник сообщил, что королевство просто не готово к установлению официального оборонного союза с Израилем, независимо от Ирана.

Даже высшее руководство израильской службы безопасности не соглашается с преимуществами такого договора, а некоторые даже утверждают, что недостатки перевешивают преимущества. Таким образом, план, похоже, был отложен, по крайней мере, на данный момент, и не ожидается, что во время визита Байдена будет сделано какое-либо объявление о нем.

Иран вкладывает значительные средства в разработку ракет большой дальности и БПЛА как дешевой и эффективной альтернативы военно-воздушным силам на базе истребителей. За последние два года режим провел несколько успешных атак на цели в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также несколько раз безуспешно пытался запустить беспилотники в Израиль, которые были перехвачены ЦАХАЛом.

На этой неделе Иерусалимский центр по связям с общественностью подсчитал, что Иран может действовать через своих посланников в Йемене и Ираке, чтобы нанести удары по странам Персидского залива ракетами и дронами, пока Байден находится в регионе.

Ранее Курсор писал, что Юваль Штайниц заявил, «это последний шанс Байдена помешать Ирану получить бомбу». Штайниц заявил, что «все разговоры о сближении Израиля и Саудовской Аравии очень приятны, но ядерная бомба Ирана — единственная реальная угроза сейчас».

В МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.

Также посол США сказал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана. В Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.

Ранее Курсор писал, что в Евросоюзе заявили, что у Ирана осталось мало времени для возобновления ядерного соглашения. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран должен прямо сейчас предоставить шаги для решения всех проблем перед подписанием ядерного соглашения.

Лапид — Макрону: Мир должен отреагировать на иранскую угрозу. Премьер-министр Израиля на встрече с президентом Франции заявил, что Иран нарушает все соглашения, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов.

Напомним, что США обвиняют Иран в провале ядерных переговоров: «Никакого прогресса».