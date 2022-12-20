СМИ узнали, кто станет заместителем нового министра финансов Смотрича

«Религиозному сионизму» также отдадут должности заместителя спикера Кнессета, а также глав комиссий по реформам и по иностранным делам и обороне.

Депутат Кнессета Михаль Вольдигер от «Религиозного сионизма» будет назначена на должность заместителя назначенного министром финансов Бецалеля Смотрича.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что Вольдигер имеет значительный опыт в области психического здоровья и хотела бы быть назначенной заместителем министра здравоохранения при Арье Дери, но председатель ШАС отказался ее назначить.

Позже была рассмотрена возможность назначения Вольдигер заместителем министра социального обеспечения — портфель, который находится у ШАС — но при этом она потребовала, чтобы на нее была возложена ответственность за область психического здоровья, на что Арье Дери ответил отрицательно.

Поэтому ожидается, что Вольдигер назначат заместителем министра финансов и на нее будет возложена ответственность за вопросы, близкие к ее профилю, которые будут определены после формирования нового правительства.

«В рамках разделения должностей во фракции «Религиозный сионизм», депутат Охад Таль будет главой комиссии по реформам (Национальные инфраструктурные проекты), а Моше Соломон будет заместителем спикера Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и обороны и членом финансовой комиссии», — информирует СМИ.

Ранее Курсор писал, что появились новые подробности напряженного разговора Нетаниягу и Левина. В ходе беседы Левин заявил, что «не впечатлен» сложившейся ситуацией.

Еще напомним, что Бен-Гвир выдвинул новый ультиматум. Политик сделал ряд заявлений в рамках своего выступления в понедельник, 12 декабря, на еженедельном собрании фракции «Оцма Иегудит».

Ранее стало известно, что по словам источника в руководстве «Ликуда», возникнут «серьезные проблемы» при формировании правительства из-за этого ультиматума. Сам Бен-Гвир утверждает, что не сможет войти в правительство без восстановления безопасности и управления.

«Курсор» сообщал, что коалиция и оппозиция нашли компромисс по голосованию за спикера Кнессета.

Помимо этого Либерман заявил, что Нетаниягу ведет Израиль к разрушению.