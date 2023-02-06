Смотрич приглашает американского торгового гиганта на израильский рынок

В письме председателю Costco Гамильтону Джеймсу и генеральному директору Крейгу Елинеку Смотрич написал: «Правительство Израиля поставило перед собой несколько целей, одной из которых является снижение стоимости жизни и усиление конкуренции на израильском розничном рынке продуктов питания. Мы считаем, что важным способом достижения этого является приглашение ведущих, крупных мировых игроков с международным присутствием, подобных вашей компании, выйти на наш потребительский рынок».

Об этом сообщает Globes.

«Мы рассматриваем это как взаимовыгодную возможность как для вашей компании, которая получит присутствие на новом привлекательном рынке, так и для народа Израиля, который получит снижение стоимости жизни за счет усиления конкуренции», — добавил Смотрич.

Министр также предложил встретиться с Джеймсом и Елинеком во время своего следующего визита в США.

Смотрич сказал, вступая в должность, что намерен найти решение проблемы роста цен на продукты питания в Израиле и роста стоимости жизни.

На заседании финкомитета Кнессета в январе министр экономики Нир Баркат заявил, что он и Смотрич будут действовать, чтобы найти краткосрочное решение проблемы стоимости жизни. Тогда он сказал: «Нет никаких сомнений в том, что к концентрации на рынке нужно подходить мудро и серьезно. Необходимо расширить конкуренцию, которая является первым элементом снижения стоимости жизни».

В 2022 году две международные розничные сети объявили о выходе на рынок Израиля. В марте 2022 года французский гигант розничной торговли Carrefour объявил о соглашении с Electra Consumer Products, которой принадлежит сеть Yeinot Bitan (в которую входит Mega), о представлении своего бренда в Израиле. Товары под брендом Carrefour уже появляются на прилавках сети Кроме того, Shufersal, крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле, объявила, что будет участвовать во франшизе по импорту брендовой продукции нидерландской сети SPAR и открытию филиалов SPAR в Израиле.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Смотрич обсудили бюджет на 2023-2024 годы: итоги встречи. В правительстве планируют внедрять «ответственную и сдержанную» налогово-бюджетную политику для сохранения и стабилизации израильской экономики».

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Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

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