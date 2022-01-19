СМИ сообщили о ракетном обстреле из Ливана по Израилю

Появилась информация о запуске одной ракеты из Ливана по Израилю.

Сообщается о запуске одной ракеты из Ливана в сторону Израиля. Информация не подтверждена.

ЦАХАЛ заявил, что никаких данных о запуске пока нет.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Ливан отверг сообщение о секретной сделке по поставкам израильского газа как «ложное».

Ранее сообщалось, что при посредничестве США и России Израиль будет поставлять газ в Ливан через Иорданию.

Также читайте о том, что Ливан столкнулся с перебоями в работе интернета из-за топливного кризиса.

Ливанцы живут всего на несколько часов в день от государственного электричества и полагаются на сеть частных генераторов. Ранее мы еще писали о том, что президент Ливана сделал прогноз, когда его страна выйдет из кризиса.

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