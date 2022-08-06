Стрельба в Рамле: открыт огонь по полицейским

Беспорядки со стрельбой по полицейским произошли в Рамле. В результате ранены трое жителей, четверо арестованы, оружие конфисковано.

В полицию сообщили о беспорядках со стрельбой в Рамле. Приехавшие полицейские пытались урегулировать конфликт, однако местные жители открыли по ним стрельбу.

Об этом сообщил maariv.

По информации полиции, четверо жителей района Джуариш в Рамле устроили конфликт между семьями, возникший на месте из-за парковки.

Открытый огонь по сотрудникам полиции привел к тому, что трое бунтовщиков получили ранения. Потерь среди полицейских нет.

Четверых жителей Рамлы полиция арестовала и конфисковала оружие.

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