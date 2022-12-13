Суд принял решение относительно подозреваемого в изнасиловании пациентки дома престарелых

В полиции утверждают, что 42-летний мужчина избил и изнасиловал 84-летнюю женщину.

Арест 42-летнего сотрудника дома престарелых, который обвиняется в нанесении телесных повреждений и сексуальном насилии над 84-летней женщиной, продлили на три дня.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что сотрудник дома престарелых ударил и изнасиловал пожилую женщину, которую позже эвакуировали в больницу «Кармель» в Хайфе.

Как сообщал Курсор, в начале декабря пожилая женщина из дома престарелых поступила с травмами в больницу «Барзилай». По подозрению в изнасиловании полиция задержала одного из сотрудников заведения.

После обращения женщины в больницу сотрудники полиции провели тайное расследование. В результате найденных доказательств 42-летний житель Ашкелона был задержан по подозрению в совершении изнасилования и нанесении телесных повреждений пациентке.

Во вторник, 13 декабря, он предстал перед судом. Полиция обратилась к Фемиде с просьбой продлить срок его содержания под стражей.

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