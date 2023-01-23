Технологические компании присоединятся к забастовке против реформ правительства

После крупной акции протеста в субботу вечером против запланированной новым израильским правительством реформы судебной системы, в которой приняли участие 130 000 демонстрантов, 130 технологических компаний и других предприятий позволят сотрудникам принять участие в предупредительной забастовке во вторник утром. В четверг по всей стране также пройдут новые акции протеста, а в следующую субботу вечером на улице Каплан в Тель-Авиве запланирована еще одна масштабная демонстрация.

Об этом сообщает Globes.

Среди компаний, которые примут участие в забастовке, будут Natural; Inteligence, Redis Labs, Lemonade, Cheq, Hello Heart, INX, Active Implements, AlgoTec, Forter, Cheetah Technologies, Wiz, Luminescent, The End, Meat, Track160 и Piggy.

Руководители некоторых из этих компаний направили своим сотрудникам следующее письмо: «Я предполагаю, что вы знаете об общественном обсуждении правовой реформы, а также о протестах, которые она вызвала. У нас в компании есть сотрудники с разными мнениями, и мы всегда включаем и уважать каждого человека, независимо от того, кто он есть. В ближайший вторник, в 11:00, в комплексе Сарона пройдет часовая забастовка/демонстрация организаций и компаний, к которой также присоединятся сотрудники высокотехнологичных компаний. Мы как компания разрешит забастовку/демонстрацию рабочих, которые хотят это сделать, — всех и каждого в соответствии с велениями их совести и мнения».

На прошлой неделе был создан предвыборный штаб, в который вошли все организации и группы, выступающие против правовой реформы, призванной ослабить Верховный суд Израиля. Штаб-квартира проводит индивидуальные кампании для технических сотрудников, студентов, юристов, медицинского персонала и других организаций.

«Диктаторский переворот нанесет серьезный ущерб гражданским правам, израильской экономике и всем аспектам жизни. Поэтому мы обязаны принять решительные меры. Несмотря на экономический ущерб, мы делаем этот шаг как первый шаг к тому, чтобы израильскому правительству ясно, что этот государственный переворот не состоится. Государство Израиль не будет диктатурой, потому что оно не будет функционировать даже в течение одного дня без центрального стержня израильской экономики и общества », — говорится в заявлении Штаба избирательной кампании.

Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу. Президент Израиля является главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.