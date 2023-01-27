ЦАХАЛ атакует цели ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы

Две ракеты, выпущенные террористами из сектора Газы, перехвачены «Железным куполом». ЦАХАЛ в ответ наносит удары по объектам ХАМАС.

ВВС сеЦАХАЛа рано утром в пятницу нанесли удар по подземному заводу по производству ракет, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в центральной части сектора Газа. Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа.

Об этом сообщает INN.

«Этот удар значительно затруднит активизацию ХАМАСа и усилия по вооружению», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

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«ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа, и она столкнется с последствиями нарушений безопасности против Израиля», — говорится в заявлении.

В ходе последующей атаки истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военной базе, используемой террористической организацией ХАМАС в северной части сектора Газа. По словам ЦАХАЛа, база служила важным центром террористической деятельности ХАМАС.

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В ночь на четверг, незадолго до полуночи, в городе Ашкелон и в кибуцах Зиким и Кармия прозвучали сирены. В ЦАХАЛе подтвердили, что из сектора Газа были выпущены две ракеты, которые были перехвачены «Железным куполом».

Вскоре после атаки ЦАХАЛа, около 3:30 утра, в кибуцах Нир Оз, Маген и Эйн ха-Бесор прозвучали сирены.

В ЦАХАЛе заявили, что во время удара ЦАХАЛа по сектору Газа из сектора Газа были выпущены три ракеты. Одна ракета была перехвачена «Железным куполом», еще одна ракета упала на открытой местности, а еще одна ракета упала в секторе Газа.

Ракеты были выпущены в ответ на контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине рано утром в четверг, в ходе которой были убиты восемь палестинских арабов, большинство из которых были террористами «Исламского джихада», планировавшими нападения на израильтян.

Ранее в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягуу, министр обороны Йоав Галлант, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и высокопоставленные представители министерства обороны провели оценку ситуации, в ходе которой они приказали «повышенную готовность» к любому сценарию.

По завершении встречи офис Нетаниягу заявил, что премьер-министр ясно дал понять, что Израиль не стремится к эскалации ситуации, но поручил силам безопасности подготовиться к любому сценарию на различных аренах, чтобы защитить граждан Израиля.

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.