ЦАХАЛ нанес удар по террористам в Газе: подробности

Атака не является ответом на ракету, выпущенную ночью из Газы.

Армия обороны Израиля сегодня днем ​​обстреляла подразделение ХАМАС, участвовавшее в установке взрывчатых веществ недалеко от границы с Газой.

По данным ЦАХАЛа, бульдозер Армии обороны Израиля привел в действие взрывное устройство, заложенное возле забора безопасности на юге сектора Газа.

В ответ танк ЦАХАЛа обстрелял наблюдательный пункт ХАМАСа, двое террористов ранены.

Никто из военнослужащих ЦАХАЛа не пострадал.

Как пишет The Jerusalem Post, нет никаких признаков того, что действия ЦАХАЛа на границе являются реакцией на сегодняшний ракетный обстрел из сектора Газа, когда ракета упала прямо на израильской стороне границы, но не рядом с людьми.

Напомним, что израильские официальные лица предупредили вчера, что из Газы может начаться ракетный обстрел после того, как во вторник ЦАХАЛ ликвидировал нескольких террористов в Дженине, в том числе убийцу израильских братьев Халлеля Менахема Янива и Ягеля Яакова Янива в Хаваре.

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