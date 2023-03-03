ЦАХАЛ не пропустил в Хавару автобусы с мирными активистами — СМИ

Бывшего спикера Кнессета Авраама Бурга солдаты повалили на землю и избили. Несколько активистов арестованы.

В пятницу, 3 марта, силы ЦАХАЛа не пропустили в Хавару автобусы с израильскими мирными активистами, которые хотели продемонстрировать, что не все израильтяне одобряют погромы.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что сотни демонстрантов вышли из автобусов и двинулись в сторону Хавары пешком. ЦАХАЛ объявил Хавару «закрытой военной зоной», хотя через деревню проходит 60 шоссе и поселенцы беспрепятственно по нему ездят. Против левых активистов, пытавшихся пройти сквозь заграждения, применяли силу и спецсредства, включая шумовые гранаты. Бывшего спикера Кнессета Авраама Бурга солдаты повалили на землю и избили. Несколько активистов арестованы.

“Погром в Хаваре продолжался несколько часов, армия находилась на месте и не делала ничего, чтобы остановить этот кошмар. Сегодня сотни израильтян организовали визит солидарности в Хавару, желая показать, что не все израильтяне одобряют погромы», — пишет издание.

СМИ напоминает, что после погромов ЦАХАЛ установил в Хаваре военный режим: жителям деревни запретили открывать магазины, свобода передвижения ограничена.

“Коллективное наказание под девизом ”успокоения атмосферы» — недопустимая и незаконная политика, она показывает, что армия служит исключительно поселенцам и не исполняет свой законный долг защищать всех жителей оккупированной территории», — говорится в статье.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.