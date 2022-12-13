ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия из Ливана

Во вторник, 13 декабря, солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды оружия из Ливана. Военнослужащие изъяли 20 пистолетов.

Об этом сообщает издание Jpost.

Солдаты вместе с полицией задержали одного подозреваемого в аэропорту Бен-Гурион, он пытался покинуть страну рейсом в Турцию. А еще троих человек арестовали в ходе операции на границе.

Все четверо подозреваемых являются жителями деревни Туба-Зангария в Галилее.

«Курсор» писал ранее, что 7 декабря, солдаты ЦАХАЛа предотвратили очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом. Силы Армии обороны Израиля изъяли около 140 килограмм неустановленного вещества, стоимость которого, по предварительной оценке, составила 6 миллионов шекелей.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Напомним, что в долине реки Иордан была пресечена попытка контрабанды 26-ти единиц оружия. Подозреваемые были задержаны и доставлены на допрос.

Читайте также, что по данным командования ЦАХАЛа, с начала 2022 года на иорданском участке границы было перехвачено 130 единиц оружия.