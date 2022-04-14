ЦАХАЛ продолжает операцию в Дженине, ликвидированы два террориста

Сегодня утром в четверг ЦАХАЛ продолжил операцию в районе Иудеи и Самарии, и министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели двух раненых в результате столкновений.
Об этом передает Israel Hayom.
Двое погибших — это Шас Камдж, брат одного из заключенных, сбежавших из тюрьмы Гильбоа, и Мустафа Абу ар-Рав.
Ночью группа из трех террористов была арестована в деревнях Сильвад и Кобар недалеко от Рамаллаха, после того, как по разведданным, полученным оборонным ведомством, стало известно, что они планировали совершить теракт — по всей видимости, в Иерусалиме во время ночного седера. Войска столкнулись с десятками палестинцев, которые пытались предотвратить аресты и бросали в них камни.
Ранее Курсор писал, что ХАМАС угрожает Израилю из-за планов провести ритуальное жертвоприношение на Храмовой горе. Представитель ХАМАСа заявил, что намерения еврейских активистов зарезать ягнёнка на Храмовой горе является «эскалацией, которая переходит все красные линии».
Курсор также сообщал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.