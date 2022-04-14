ЦАХАЛ продолжает операцию в Дженине, ликвидированы два террориста

Силы безопасности сегодня утром продолжают действовать в Иудее и Самарии. Министерство здравоохранения Палестины сообщает о гибели двух человек в результате столкновений.

Сегодня утром в четверг ЦАХАЛ продолжил операцию в районе Иудеи и Самарии, и министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели двух раненых в результате столкновений.

Об этом передает Israel Hayom.

Двое погибших — это Шас Камдж, брат одного из заключенных, сбежавших из тюрьмы Гильбоа, и Мустафа Абу ар-Рав.

Ночью группа из трех террористов была арестована в деревнях Сильвад и Кобар недалеко от Рамаллаха, после того, как по разведданным, полученным оборонным ведомством, стало известно, что они планировали совершить теракт — по всей видимости, в Иерусалиме во время ночного седера. Войска столкнулись с десятками палестинцев, которые пытались предотвратить аресты и бросали в них камни.