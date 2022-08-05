ЦАХАЛ сообщил, сколько ракет выпустили из Газы по территории Израиля

ЦАХАЛ: за 20 минут было выпущено более 70 ракет по территории Израиля.
Информацию передал канал.
Жертв и серьезных разрушений не зафиксировано.
В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что на данный момент военные работают по объектам в Газе.
Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.
«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.
Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.
«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.
Редакци сообщала о ракетной атаке террористов: как подготовились полиция и пожарные. Израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.
Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.