ЦАХАЛ сообщил, сколько ракет выпустили из Газы по территории Израиля

По информации Армии обороны Израиля, с территории Газы выпущено 70 ракет за примерно 20 минут. Жертв и пострадавших нет.

ЦАХАЛ: за 20 минут было выпущено более 70 ракет по территории Израиля.

Информацию передал канал Израильские трудовыебудни.

Жертв и серьезных разрушений не зафиксировано.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что на данный момент военные работают по объектам в Газе.

Напомним, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакци сообщала о ракетной атаке террористов: как подготовились полиция и пожарные. Израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.