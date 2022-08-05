ЦАХАЛ возобновил авиаудары по Газе: обнародовано новое видео

Сообщается также, что ЦАХАЛ ликвидировал члена Палестинского исламского джихада, который ехал на мотоцикле в Шеджайе.

По сообщениям палестинских СМИ, Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по сектору Газа.

Поступают сообщения об еще одной ликвидации члена Палестинского исламского джихада, который ехал на мотоцикле в Шеджайе, Газа.

Тем временем ЦАХАЛ опубликовал новое видео, на котором он наносит удар по ракетной установке «Исламского джихада» на юге сектора Газа.

IDF publishes a video of it striking a PIJ rocket launcher in southern Gaza. pic.twitter.com/8pgn6zKPtO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022

По данным ЦАХАЛа, с места произошел неудачный пуск ракеты.

Также сообщается, что премьер-министр Яир Лапид, министр обороны Бенни Ганц и заместитель премьер-министра Нафтали Беннет завершили консультации с высокопоставленными представителями службы безопасности в военном штабе Армии обороны Израиля Кирья в Тель-Авиве. Ожидается заявление.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.

Кроме того, полиция объявила о возможности погромов по всей стране. Силы безопасности в боевой готовности. Полиция подняла тревогу по всей стране и набирает 10 резервных рот МАГАВ.

Еще мы писали, что служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.