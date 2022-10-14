ЦАХАЛ задержал террориста ХАМАС, ответственного за стрельбу

Ночью и сегодня утром силы ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции Израиля провели контртеррористические операции в нескольких местах в Иудее и Самарии

Благодаря совместным усилиям израильских сил безопасности был задержан 24-летний террорист ХАМАС Диаа Мухаммад Юсеф Салама, проживающий в лагере Дженин. У боевика изъяли винтовку М-16.

Диаа Мухаммад Юсеф Салама несет ответственность за недавние нападения на силы безопасности и планировал совершить дополнительные нападения. Израильские силы безопасности также обнаружили в этом районе военный жилет и винтовку М-16. Кроме того, в ходе мероприятия были задержаны двое подозреваемых.

Во время акции в Дженине вооруженные подозреваемые произвели массированные выстрелы по силам безопасности. В ответ силовики открыли прицельный огонь по вооруженным подозреваемым.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛ действовали в городе Наблус и задержали двух подозреваемых в стрельбе из боевого оружия по солдатам ЦАХАЛа. Во время акции в этом районе были слышны выстрелы, и в силовиков в этом районе бросали камни.

Солдаты ЦАХАЛа также действовали в городе Хеврон и конфисковали оружие, предположительно использовавшееся для стрельбы по израильским автомобилям 29 сентября этого года в сельскохозяйственном районе, прилегающем к «Ферме Галя».

Также в городе Бурка задержаны двое подозреваемых в причастности к терроризму.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине, идут столкновения. Сегодня утром израильские силы безопасности начали операцию в лагере беженцев в городе Дженин на севере Самарии.

Стрельба по машине скорой помощи в Шхеме: врач погиб. Во время операции сил ЦАХАЛа в Шхеме возникла перестрелка с арабскими террористами. Есть погибшие среди боевиков, также пострадал один из медиков.

Наша редакция информировала, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Курсор сообщал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста.

Наша редакция писала, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем.