Удары ЦАХАЛа по Газе: стало известно о реакции Белого дома

Белый дом призывает к спокойствию в Газе и поддерживает право Израиля на самооборону. Тем временем начальник штаба ЦАХАЛа приказал военным ввести «чрезвычайное положение» и открыть свой Верховный командный пункт.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил: «Мы следим за развитием событий в Газе. Мы призываем все стороны к спокойствию. Мы твердо верим, что Израиль имеет право защищать себя».

Отметим также, что египетский чиновник сообщил «Гаарец», что посредничество Египта между Израилем и Газой все еще продолжается, и сейчас основное внимание уделяется предотвращению эскалации насилия.

Он сказал, что ответ фракций Газы на количество убитых и раненых задаст темп дальнейшей реакции Израиля.

Высокопоставленный представитель Сил обороны Израиля заявил ранее, что оборонный истеблишмент ожидает ракетных обстрелов из сектора Газа в ответ на нападения на «Исламский джихад», и предупредил, что операция «займет время».

ЦАХАЛ заявил, что на данный момент в результате волны нападений в секторе Газа было убито около 10 палестинских боевиков «Исламского джихада», однако министерство здравоохранения в секторе Газа утверждает, что погибли восемь человек, в том числе 5-летняя девочка. Еще 44 получили ранения.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави также приказал военным ввести «чрезвычайное положение» и открыть свой Верховный командный пункт.

Еще мы писали, что в связи с угрозой погромов в смешанных городах, а также по всей территории Израиля, полиция переведена в режим боевой готовности.

Кроме того, ЦАХАЛ показал новые кадры ударов по наблюдательным пунктам террористов.

Угроза ракетной атаки: муниципалитет Тель-Авива выпустил заявление.