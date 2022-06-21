Ультраортодоксы приветствуют падение правительства Беннета-Лапида

Ультраортодоксальные раввины и политики радуются распаду одной из немногих коалиций за последние десятилетия, в которую они не входили.

Ультраортодоксальные лидеры и газеты радовались надвигающемуся роспуску Кнессета и правительства. Многие приписывали падение коалиции божественному вмешательству.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Его имя прославлено в мире! Правительство, которое вредило и пыталось разрушить иудаизм и святость Израиля и причиняло вред слабым, было изгнано. Святой помиловал народ Израиля», — сказал раввин Шалом Коэн, духовный лидер партии ШАС, которая представляет евреев-сефардов и мизрахи. 91-летний Коэн сделал это заявление из своей больничной палаты вскоре после того, как премьер-министр Нафтали Беннетт объявил о своих планах о роспуске Кнессета.

Коэн был не одинок в своем восторге. Аналогичные чувства были выражены другими ведущими раввинами-харедим и в ультраортодоксальных газетах.

Политики-харедим и раввины яростно осуждали действующее правительство, в основном из-за действий трех его членов: министра финансов Авигдора Либермана, заместителя министра по делам религий Матана Каханы и министра связи Йоаза Хенделя. У них также не было ничего, кроме презрения к депутату Кнессета от Аводы Гиладу Кариву, раввину-реформатору.

Лидеры и СМИ харедим трубили о крахе правительства, называя его нечестивым.

Газета ШАС «Haderech» объявила о роспуске правительства под заголовком «И все нечестие сгорело в дыму» — строчка из литургии Йом Кипур.

Другая ультраортодоксальная газета, «Yated Ne’eman», опубликовала заголовок: «Падение правительства сброда: Израиль идет на выборы».

Раввин Гершон Эдельштейн, духовный лидер партии Яадут а-Тора, также радовался падению правительства.

Появился первый опрос общественности после сообщения о роспуске Кнессета.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».