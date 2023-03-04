В больнице Вольфсон скончался пациент: смерть может быть связана с приемом антибиотика

В субботу, 4 марта, стало известно о том, что в больнице «Вольфсон» двое пациентов почувствовали ухудшение самочувствие после приема антибиотика «Цефтриаксона», один пациент скончался.

Об этом сообщает издание «Детали»

В связи с этим, министерство здравоохранения распорядилось прекратить использование серии этого препарата. Сейчас связь между смертью пациента и употреблением антибиотика проверяется.

Министерство также начало проверять, были ли зафиксированы подобные случаи повышенной чувствительности к «Цефтриаксону» в других медицинских учреждениях.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля предоставило заключение, касающееся смерти 19-летней девушки в больнице «Вольфсон». В ведомстве сообщили, что девушка скончалась в медицинском учреждении, куда была госпитализирована в критическом состоянии, не от обезболивающего препарата «Оптальгин».

Еще мы писали, что в израильской больнице «Вольфсон» в Холоне смогли провести уникальную операцию, использовав метод торакоскопии. Это было сделано, чтобы избежать сложной операции, включающей вскрытие грудной клетки пациента.

Напомним, что в больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве»во время операции скончался пациент. Это произошло из-за отказа медицинского оборудования.

Читайте также, что посетитель больницы «»Бейлинсон», расположенной в Петах-Тикве, напал на охранницу и нанес ей серьезные телесные повреждения.