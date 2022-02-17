Указывается, что причиной ЧП в Хацор-ха-Глилит послужил отказ владельцев магазина платить за фиктивную «охрану», которую предлагают арабы. Также опубликовано первое видео мощного пожара.

Ночью в Хацор-ха-Глилит сожгли магазин мотоциклов после того, как его владельцы отказались платить за фиктивную «охрану», которую предлагают арабы.

Об этом передает телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

Автор поста указывает, что «на севере и юге Израиля арабы орудуют рэкетом, и если хозяева бизнесов не платят, то это [поджог в данном случае — прим. ред. Курсора] — результат».

Как ранее писал Курсор, семья из трех человек, проживающая в Иерусалиме, придумала «уникальную» идею, чтобы победить иерусалимскую зимнюю стужу, разжигая угольный гриль в своей квартире. Это быстро дало обратный эффект, и они проснулись от густого дыма и недомоганий.

Курсор, кроме того, писал, что в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу.

Также Курсор передавал, что по меньшей мере семь человек, включая двух детей, погибли в результате взрыва и последующего пожара, произошедшего в многоквартирных домах на юге Франции в понедельник. Официальные лица сообщили, что ведутся поиски по меньшей мере двух человек, которые пропали без вести.

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