В Израиль прилетела партия рабочих из Украины, которые будут заняты в сфере строительства

В Израиль прилетели 214 иностранных рабочих из Украины, которые будут заняты в сфере строительства в рамках двустороннего соглашения с Украиной.

Рабочие прибыли в Израиль после отбора и тестирования в рамках усилий по поддержанию непрерывного функционирования в строительной отрасли. Их приветствовали представители Управления по делам иностранных рабочих и Управления пограничного контроля.

Об этом сегодня, 13 января, сообщило новостное издание «Детали» со ссылкой на пресс-службу Управления народонаселения и иммиграции.

Об острой нехватке иностранных рабочих еще в декабре 2021 года говорил Эльдад Ницан, занимающийся в Торговой палате иностранной рабочей силой для строительства.

Он отметил: «Несмотря на решение министерств строительства и финансов о привлечении в Израиль еще 15 тысяч иностранных рабочих в строительной отрасли, на практике прибыло всего несколько сотен за последние два месяца».

Ницан обратился к министру строительства Зеэву Элькину, министру финансов Авигдору Либерману и министру внутренних дел Айелет Шакед с требованием немедленных действий по реализации решения о привлечении 15 тысяч иностранных рабочих в строительную индустрию.

Ницан указал, что основной причиной роста цен на жилье в 2021 году примерно на 10% является острая нехватка иностранных рабочих, что создает серьезные задержки со сдачей квартир и делает невозможным выполнение плана по началу строительства в 2022 году — около 80 тысяч новых единиц жилья.

Ранее Курсор писал о том, что сеть отелей Isrotel инвестирует 1 млрд долларов в новое строительство.

Туристический бизнес надеется на сильное восстановление текущей весной, когда Израиль вновь откроет свои границы.

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