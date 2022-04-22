В Израиле ожидается резкий скачок цен на автомобили

Из-за развязанной российской федерацией воны стоимость машин в Израиле вырастет. Уровень повышения цен будет варьироваться от двух до десяти процентов.

Уже после Песаха вырастут цены на многие марки автомобилей, которые импортируются на территорию Израиля. Отметим, что чаще всего прейскурант меняется в еврейском государстве в начале календарного года, однако в данном случае речь идет об экстренных обстоятельствах – войне в Европе.

Все дело в том, что из-за того, что россия* напала на Украину, стоимость энергоносителей резко подскочила. Поэтому выросли и транспортные расходы. Также выросла стоимость металлов, фиксируется инфляция.

К примеру, поставщик таких машин как Peugeot, Citroen, Opel, компания Lubinski group, уже объявил о росте цен на машины на уровне до 2 до 10 процентов.

В скором времени такие объявления выпустят и другие компании. Подорожание коснется всех типов авто.

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