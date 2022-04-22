В Израиле ожидается резкий скачок цен на автомобили

Уже после Песаха вырастут цены на многие марки автомобилей, которые импортируются на территорию Израиля. Отметим, что чаще всего прейскурант меняется в еврейском государстве в начале календарного года, однако в данном случае речь идет об экстренных обстоятельствах – войне в Европе.
Все дело в том, что из-за того, что россия* напала на Украину, стоимость энергоносителей резко подскочила. Поэтому выросли и транспортные расходы. Также выросла стоимость металлов, фиксируется инфляция.
К примеру, поставщик таких машин как Peugeot, Citroen, Opel, компания Lubinski group, уже объявил о росте цен на машины на уровне до 2 до 10 процентов.
В скором времени такие объявления выпустят и другие компании. Подорожание коснется всех типов авто.
Ранее редакция нашего сайта писала, что в США прогнозируют рост экономики в 2022 году, несмотря на инфляцию.
Кроме того, Курсор сообщал, что центробанк рф заявил о глубоком спаде экономики.
Еще напомним, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине.