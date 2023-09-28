В Израиле повысятся цены на ряд товаров известных брендов

Плохие новости для тех, кто любит вкусно покушать.

С 15 октября в импортере «Дипломат» в очередной раз поднимут стоимость ряда товаров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

В частности, ожидается поднятие цен на 25% на такие известные бренды товаров, как Heinz, Milka, Oreo, Ariel, Fairy, Olviz, Pampers, Always и других более 20 брендов.

Ранее мы писали о продолжении выдачи МВД продуктовых карточек для израильтян, для которых они являются необходимостью. Граждане, которые соответствуют определенным критериям, будут получать эти карточки автоматически.

Не нужно подавать отдельное заявление, а карточку курьер доставит прямо домой. Подробно о категориях граждан, которые имеют право на получение продуктовой карточки, узнайте в нашем материале.

Также в министерстве призывают соответствующих условиям израильтян связаться с соцслужбами местных властей, если им не пришли уведомления от организаций, которые ответственны за распространение карточек – «Эшель Хабад» (южная Израиль, Иерусалим, Центральный округ, Иудея и Самария) и «Питхон лев» (Тель-Авив, Хайфа, Северный округ).

"Курсор" также сообщал, что министерство здравоохранения признало опасными еще два популярных средства для волос.

Помимо этого мы писали об отмене в Иерусалиме бесплатного проезда в автобусах по субботам. О причинах этого решения читайте здесь.

Также недавно в министерстве финансов сделали важное объявление о скидках на бензин.