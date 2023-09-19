В Израиле появится новая авиакомпания — СМИ узнали подробности

Новая авиакомпания будет запускаться из северного Израиля.

Министр транспорта Мири Регев утвердила планы создания новой коммерческой авиакомпании, получившей название «Air Haifa».

Об этом пишет The Times Of Israel со ссылкой на 12 канал.

Новая израильская авиакомпания будет запускаться из Хайфы и, как ожидается, снизит стоимость дорогих ближнемагистральных рейсов для жителей северного Израиля.

Направления авиакомпании будут включать близлежащие туристические регионы Эйлат, Кипр, Грецию и Турцию.

Ожидается, что полеты начнутся в следующем году.

Стоимость перелета из Хайфы на Кипр примерно в два раза дороже, чем такая же поездка из аэропорта Бен-Гурион под Тель-Авивом, сообщает 12 канал. Ожидается, что новая авиакомпания уменьшит это неравенство.

На веб-сайте Air Haifa говорится, что компания «будет осуществлять беспосадочные недорогие рейсы по различным региональным направлениям».

Аэропорт Хайфы, небольшой объект на окраине города, принимает коммерческие рейсы израильских компаний Arkia и Israir. Из аэропорта также осуществляется работа вертолетов, авиационных учебных заведений и других коммерческих воздушных средств.

Курсор писал, что в США турист спрятался в колесе самолета, чтобы успеть на бесплатный рейс в Майами.

Напомним, что названы страны, больше всего переполненные туристами – есть ли среди них Израиль.

Кроме того, мы сообщали, что на Мальте итальянский турист из-за селфи получил крупный штраф.