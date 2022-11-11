В Израиле выяснили, насколько повышается уровень антител после четвертой прививки от COVID

В Медицинском центре Шиба заявили, что исследования показывают, что защита от COVID ослабевает к 15-й неделе, но защита от серьезных заболеваний может быть дольше.

Согласно новому рецензируемому израильскому исследованию, четвертая прививка от COVID-19 повышает уровень антител у пациентов примерно на 13 недель, при этом повышенная защита только от инфекции, по-видимому, исчезает к 15-й неделе. Исследование было сосредоточено на вакцинах Pfizer первого поколения, а не на более поздних вакцинах, которые были обновлены для Omicron и постепенно вводятся в обращение в Израиле.

Исследование, опубликованное в «Медицинском журнале Новой Англии» и проведенное исследователями «Шибы» вместе с экспертами из Министерства здравоохранения и доктором Михалом Канетти из Колумбийского университета.

Важно отметить, что неясно, что означают уровни антител для защиты от серьезных заболеваний, поскольку в исследовании этот показатель не рассматривался. Вакцина вполне может обеспечить защиту от тяжелых форм заболевания на срок более трех месяцев, когда уровни антител высоки.

Тем не менее, авторы исследования из Медицинского центра Шиба заявили, что исследование должно подтолкнуть медицинских работников к разумному выбору времени для бустерных кампаний. Они утверждают, что в качестве дополнительной защиты от пиков инфекции в течение относительно короткого периода следует давать бустеры, когда на горизонте маячат вспышки высокой инфекции или когда конкретные пациенты сталкиваются с обстоятельствами, повышающими их риск.

«Поскольку через четыре месяца защита явно ослабевает, люди и системы здравоохранения должны мудро планировать время бустерной терапии», — сказал профессор Гили Регев-Йохай, директор по инфекционным заболеваниям в Шибе и один из ведущих авторов.

Некоторые эксперты по COVID отреагировали на исследование, подчеркнув, что, хотя увеличение количества антител и снижение уровня инфекции кажется кратковременным, оно имеет значение. Эпидемиолог Университета Бар-Илан профессор Майкл Эдельштейн, который не участвовал в исследовании, сказал: «Хотя сроки довольно короткие, их может быть достаточно, чтобы защитить уязвимых людей в периоды повышенного риска, такие как пики передачи».

Исследование показало, что рост антител после четвертой инъекции был меньше, чем после третьей инъекции. Исследователи заявили, что не могут сообщить о тяжелых исходах, так как среди участников их не было.

Эдельштейн сказал, что это показывает, что преимущества четвертой дозы «более преходящи», чем преимущества предыдущих доз. Однако он подчеркнул, что четвертая доза «по-прежнему может иметь решающее значение для защиты уязвимых в периоды высокого риска, например, при усилении циркуляции вируса».

Он сказал, что необходимы дополнительные исследования, чтобы предоставить более подробную информацию, например, о том, как четвертая доза влияет на тяжелое заболевание.

«Мы не можем полностью оценить эффективность вакцин, только измеряя уровни антител и уровень заражения — вакцины действуют через ряд механизмов, и у нас пока нет полной картины», — отметил он.

Ранее курсор писал, что в Израиле начали вакцинировать препаратами, адаптированными к Omicron. Органы здравоохранения рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше получать вакцину вместе с другими группами риска.

Также ученые выяснили, почему так мало израильских детей привиты от COVID-19. Новое исследование выявило некоторые причины, объясняющие низкий уровень вакцинации среди этой возрастной группы.

Стало известно, когда израильтяне начнут получать COVID-прививки второго поколения. Вакцины второго поколения распространяются среди поставщиков медицинских услуг, поскольку научное сообщество с нетерпением ждет, чтобы увидеть, насколько они помогают.

Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК. Минздрав Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Кроме этого, что Израиль снова вводит ПЦР-тестирование в аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, что Израиль готовится к объединенной волне гриппа и COVID-19: какие меры предпринимает Минздрав.