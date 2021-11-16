В Кнессет подали законопроект о праве репатриантов на использование не только иврита

Депутат от партии НДИ Элина Бардач-Ялова подала в Кнессет законопроект, разрешающий репатриантам использовать другие языки, а не только иврит при подписании контрактов с государственными ведомствами и частными компаниями.

Речь идет об использовании языков, которые получили широкое распространение в Израиле помимо иврита, в частности: русском, амхарском, английском и французском языках.

Об этом сообщает 9 канал.

«В еврейское государство приехали миллионы репатриантов из разных стран. Кроме того, объем потребления в Израиле, как и во всем мире, вырос многократно. Не все репатрианты владеют ивритом в совершенстве, и, соответственно, не всегда они могут понять нюансы договора, который подписывают. А между тем речь зачастую идет о крупных суммах денег или дорогостоящих услугах. Результатом могут стать попытки мошенничества, конфликтные ситуации, заканчивающиеся судебными разбирательствами. Бывает и так, что потребитель вынужден платить немалые деньги за услуги или товары, которые ему не нужны, и приобрел он их в результате непонимания договора, под которым поставил свою подпись. Представленный мною законопроект призван предотвратить нанесение ущерба потребителям, которые в недостаточной степени владеют ивритом», – отметила депутат Элина Бардач-Ялова.

Политик отметила, что закон, регулирующий отношения между продавцом товаров или услуг и потребителем, принятый в 1981 году, не соответствует нынешним реалиям.

Курсор уже сообщал, что в Иерусалиме открылся новый центр поддержки репатриантов.

Израиль планирует запустить программу ускоренной репатриации медиков. В рамках программы, которую планируется принять, в Израиль могут приехать около 3 тысяч специалистов. Большинство из них — из стран бывшего Советского Союза, некоторые — из Канады, США, Франции и Аргентины.

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