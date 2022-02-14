В Кнессете приняли важное решение по поводу муниципального налога для пенсионеров

Комиссия по труду, благосостоянию и здравоохранению Кнессета утвердила проект закона, согласно которому скидка на муниципальный налог – арону для пенсионеров теперь будет продлеваться в автоматическом режиме.
Таким образом власти решили помочь пожилым израильтянам сократить бюрократические процедуры.
С другой стороны, если ежемесячный доход пожилого гражданина вырастет, то он будет обязан сообщить об этом муниципальным властям в течение 45 дней с момента повышения.
Согласно информации от МВД Израиля, примерно 80 тысяч пожилых израильтян имеют право на скидку в 30 процентов, а примерно 14 тысяч уже имеют скидку в 100 процентов налога.
Ранее Курсор сообщал, что дефицит бюджета в Израиле сильно упал, став ниже показателя до начала кризиса COVID-19.
Кроме того, мы писали, что израильтянам могут запретить хранить дома крупные суммы наличных.
Еще напомним, что фермеры подсчитали ущерб, который нанес шторм Элпис.
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