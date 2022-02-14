В Кнессете приняли важное решение по поводу муниципального налога для пенсионеров

Согласно новому решению, теперь граждане старше 75 лет, чьи доходы ниже средней зарплаты по стране, не должны будут подавать ежегодное прошение на скиду по арноне.

Комиссия по труду, благосостоянию и здравоохранению Кнессета утвердила проект закона, согласно которому скидка на муниципальный налог – арону для пенсионеров теперь будет продлеваться в автоматическом режиме.

Таким образом власти решили помочь пожилым израильтянам сократить бюрократические процедуры.

С другой стороны, если ежемесячный доход пожилого гражданина вырастет, то он будет обязан сообщить об этом муниципальным властям в течение 45 дней с момента повышения.

Согласно информации от МВД Израиля, примерно 80 тысяч пожилых израильтян имеют право на скидку в 30 процентов, а примерно 14 тысяч уже имеют скидку в 100 процентов налога.

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