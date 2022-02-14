В Кнессете приняли важное решение по поводу муниципального налога для пенсионеров

10:13, Вчера
Новости Израиля, Экономика, Zahav
Пенсионеры фото
Пенсионеры
Фото: pixabay.com

Согласно новому решению, теперь граждане старше 75 лет, чьи доходы ниже средней зарплаты по стране, не должны будут подавать ежегодное прошение на скиду по арноне.

Комиссия по труду, благосостоянию и здравоохранению Кнессета утвердила проект закона, согласно которому скидка на муниципальный налог – арону для пенсионеров теперь будет продлеваться в автоматическом режиме.

Таким образом власти решили помочь пожилым израильтянам сократить бюрократические процедуры.

С другой стороны, если ежемесячный доход пожилого гражданина вырастет, то он будет обязан сообщить об этом муниципальным властям в течение 45 дней с момента повышения.

Согласно информации от МВД Израиля, примерно 80 тысяч пожилых израильтян имеют право на скидку в 30 процентов, а примерно 14 тысяч уже имеют скидку в 100 процентов налога.

Ранее Курсор сообщал, что дефицит бюджета в Израиле сильно упал, став ниже показателя до начала кризиса COVID-19.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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