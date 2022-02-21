В ООН осуждают Израиль сильнее, чем Иран и Северную Корею — Гилад Эрдан

По словам посла в ООН Гилада Эрдана, он представляет еврейское государство в организации, которая считает, что Израиль не имеет права на территории Иудеи и Самарии.

Прошла «Виртуальная конференция Иудеи и Самарии», в которой приняли участие представители сотни еврейских общин США. На мероприятии обсуждали незаконный захват территории арабами в Зоне С.

Во время конференции выступил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он заявил, что в ООН не признают права Израиля на какую-либо часть Иудеи и Самарии. Он назвал эти регионы колыбелью еврейской истории.

По словам Эрдана, совет безопасности ООН обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке каждый месяц. И вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что угрожает безопасности в регионе, ведется обсуждение Израиля.

«Во время заседаний Совета Безопасности государство Израиль подвергается осуждению более, чем такие страны как Иран и Северная Корея», — сказал Эрдан.

В конце речи он обратился к участникам конференции из Штатов, сказав, что борьбе ведется за право еврейского народа вернуться на свою землю.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль отказался помогать комиссии ООН с расследованием операции Страж стен.

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