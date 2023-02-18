В Самарии произошло землетрясение: подробности

В результате подземных толчков, которые ощущались и за пределами Самарии, никто не пострадал.

В Самарии произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Об это информирует Kanal7.

По данным Геологического института, эпицентр находился в восточной части Самарии в 06:09 на глубине одного километра.

В результате землетрясения, которое ощущалось и за пределами Самарии, никто не пострадал. Никакого ущерба также не было нанесено.

Как сообщал Курсор, Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Ранее Курсор писал, что региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.

Курсор также сообщал, что в Израиле ощущалось землетрясение. Жителя Израиля утверждают, что на севере страны ощущалось землетрясение.

Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.