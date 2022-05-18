В сети показали видео торжественного зажигания костра на горе Мерон

На горе Мерон в рамках празднования Лаг ба-Омер зажгли традиционный костер.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

По традиции зажигание проводит рав Нахум Дов Броейр, ребе из Боян.

«Курсор» ранее писал, что гору Мерон за сегодня посетили более сорока тысяч человек. Уже сегодня вечером состоится празднование Лаг ба-Омера, включая зажигание костра и другие торжества. Но уже сейчас на гору Мерон прибывают сотни автобусов с паломниками.

Редакция передавала, что 45 свечей зажжены в память о 45 погибших в трагедии на горе Мерон. О трагическом событии на горе Мерон, произошедшем год назад, напомнят 45 свечей — по количеству погибших в столпотворениях.

Также мы информировали, что трое несовершеннолетних задержаны полицией за попытку саботажа на горе Мерон. Сотрудники полиции арестовали подростков, которые подготовили инструменты, чтобы вывести из строя электрооборудование и сорвать мероприятия на горе Мерон.

Мы сообщали, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Страховые компании не только в Израиле, но и за границей не хотят рисковать и не берутся страховать мероприятия Лаг ба-Омера после того, что случилось в прошлом году.