В СМИ сообщили, сколько украинцев, бежавших в Израиль, покинули страну

С начала боевых действий шесть месяцев назад прибыло 33 000 человек, из которых 4 200 имеют право стать гражданами. 14 000 с тех пор уехали в другие страны.

Согласно данным Министерства благосостояния, опубликованным газетой Haaretz, с начала вторжения рф* в их страну в феврале в Израиль бежали в общей сложности 33 000 украинцев, из которых с тех пор уехала почти половина.

Среди прибывших 4200 человек подпадали под действие Закона о возвращении, который позволяет любому, у кого есть еврейский родитель или бабушка или дедушка, получить израильское гражданство.

Подавляющее большинство из тех, кто остался в стране — 12 788 человек — обратились за гуманитарной помощью, включая поддержку психического здоровья, помощь в покупке продуктов питания, медицинскую помощь и размещение в системе образования.

Министр социального обеспечения Меир Коэн сказал, что большинство из прибывших были женщинами, детьми или пожилыми людьми, которые получили «большие объятия от нас и помощь со стороны правительства и гражданского населения, что является уместным и правильным поведением».

«Израиль будет продолжать помогать гражданам Украины до окончания войны, будь то помощь здесь, в Израиле, или гуманитарная помощь, которую мы отправляем в Европу», — сказал он.

Большинство прибывших направились в города с более крупными русскоязычными общинами, причем наибольшее их число, 616 человек, отправилось в прибрежный город Бат-Ям. Еще 568 отправились в Хайфу, 4486 — в Ашкелон, 417 — в Нетанию, 417, 470 — в Петах-Тикву, 470, а Ашдод — в 434.

Согласно существующим правилам, украинцам не нужна виза для посещения Израиля сроком до трех месяцев.

Напомним, что 24 августа в Тель-Авиве прошел митинг-поздравление в поддержку Украины. Израильтяне вышли с флагами и плакатами в честь Дня Независимости Украины.