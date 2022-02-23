В Тверии произошло серьезное ДТП: 4 пострадавших

Сотрудники МАДА госпитализировали в больницу Пориа в Тверии двух молодых людей в возрасте 20 лет в критическом состоянии.

4 человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей возле перекрестка Пориа в Тверии, передают журналисты N12.

Сотрудники МАДА госпитализировали в больницу Пориа двух молодых людей в возрасте 20 лет в критическом состоянии. Они страдают от полисистемной травмы и находятся под наркозом в реанимации.

Медики МАДА Дэвид Бергер и Авиад Амар сказали: «Мы видели две разбитые машины, в одной из них ехали двое молодых людей в возрасте 20 лет, они были в смутном сознании и получили множественные травмы. Мы оказали им медицинскую помощь в полевых условиях, включая анестезию, и эвакуировли в ближайшую больницу Пориа».

Курсор ранее сообщал, что автомобиль сбил двухлетнего ребенка на юге Израиля. Сотрудники МАДА оказали ему медицинскую помощь и в критическом состоянии эвакуировали в больницу Сорока, где, к сожалению, констатировали его смерть.

Кроме того, «Курсор» писал о том, что в Петах-Тикве мужчина едва не умер, подавившись фалафелем.

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