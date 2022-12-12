Водителя, совершившего наезд на 18-летнего солдата, обвинили в терроризме

Согласно вердикту, Амир Алкаринави совершил нападение, придя в ярость от того, как полиция отреагировала на стычку между ним и водителем-евреем.

В понедельник, 12 декабря, жителю бедуинского города Рахат было официально предъявлено обвинение в умышленном наезде на 18-летнего студента Военно-воздушной академии на юге Израиля.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что в обвинительном заключении 39-летний Амир Алкаринави обвиняется в терроризме, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Издание напоминает, что молодой человек из Технического колледжа ВВС, который во время давки был одет в армейскую форму, получил ранения средней степени тяжести во время теракта 24 ноября в южном израильском городе Беэр-Шева. Наезд зафиксировали домашние камеры видеонаблюдения.

«Прокуратура Южного округа подала обвинительный акт в окружной суд Беэр-Шевы за два дня до нападения, обвинив Алкаринави в стычке с водителем другого автомобиля после того, как его грузовик заблокировал въезд на парковку. Согласно обвинительному акту, водитель другой машины сказал Алкаринави: «Отморозки-арабы, вы заслуживаете пули в голову». После того, как противостояние продолжилось, водитель вызвал полицию, которая арестовала обоих», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, 24 ноября бедуин, житель Рахата, без видимой причины попытался задавить шедшего по тротуару солдата. 18-летний солдат был доставлен в больницу с ранениями средней тяжести. К расследованию был подключен ШАБАК.

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.