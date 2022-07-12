Возле Эйлата заметили акулу

Автор соответствующего видео показал, как рыба плавает возле его лодки. Он даже опустил камеру в воду, чтобы можно было разглядеть акулу полностью.

В водах возле Эйлата удалось снять на видео большую акулу.

Об этом написали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

На видео видно, как большая рыба плавает в воде. Оператор даже засунул камеру под воду, чтобы снять акулу с другого ракурса.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что нефтяная разведка в Арктике сильно вредит местным животным. Для того чтобы искать нефтяные месторождения, люди используют сейсмические пневмопушки. Работа этих аппаратов в Арктике очень негативно влияет на нарвалов. Животные получают физиологические нарушения. Так, чтобы спастись от потенциальной угрозы, они чаще ныряют, но меньше кормятся.

Также Курсор писал, что ученые провели самый необычный эксперимент с крысами. Ученые из Университета Кента смогли проанализировать поведение тропических лесных шимпанзе в джунглях Уганды. Как оказалось, целая колония научилась рыть колодцы, чтобы добывать воду. Примечательно, что их научила этому самка по кличке Оньофи, которая иммигрировала и была принята группой еще в 2015 году.

Еще напомним, что шимпанзе научились рыть колодцы, чтобы добывать воду.

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