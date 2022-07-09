Шимпанзе научились рыть колодцы, чтобы добывать воду

По словам ученых, рытье колодцев – не уникальное явление среди животных, но у шимпанзе такое поведение замечено впервые.

Ученые из Университета Кента смогли проанализировать поведение тропических лесных шимпанзе в джунглях Уганды. Как оказалось, целая колония научилась рыть колодцы, чтобы добывать воду. Примечательно, что их научила этому самка по кличке Оньофи, которая иммигрировала и была принята группой еще в 2015 году.

Об этом пишет официальный сайт университета.

По словам исследователей, некоторые самцы шимпанзе отказываются рыть ямы самостоятельно, предпочитая пользоваться колодцами, которые вырыли другие обезьяны. Но это касается лишь старших самцов. Молодые самцы и самки самостоятельно роют колодцы.

Такое зафиксированное поведение шимпанзе говорит о том, что обезьяны быстро адаптируются к новым условиям, возникающих из-за потепления.

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