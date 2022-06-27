Впервые в истории: офицер из Эмиратов будет учиться в колледже ЦАХАЛа

Офицер, пилот F-15 в звании полковника, будет учиться в колледже в предстоящем учебном году с одобрения высших чинов своей страны во главе с президентом Мухаммедом бен Заидом.

Ранее Курсор писал, что в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор информировал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Наша редакция также сообщала, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда. В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ».