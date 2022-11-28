Встреча Нетаниягу и Смотрича: о чем договорились политики

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат Кнессета Бецалель Смотрич в воскресенье вечером провели встречу, которая длилась около трех часов, вместе с переговорными группами партии «Ликуд» и Религиозно-сионистской партии.

Об этом сообщает INN.

«Встреча прошла в хорошей атмосфере, по всем темам был достигнут прогресс. Завтра стороны снова встретятся с целью как можно скорее сформировать правое правительство», — говорится в заявлении «Ликуда», которое было опубликовано после встречи.

Ранее в воскресенье Смотрич выразил оптимизм по поводу того, что в ближайшие дни будет сформировано правое правительство.

«Мы после чистой победы правых в избирательной кампании и в разгар коалиционных переговоров, и я могу с полной уверенностью сказать вам: с божьей помощью в В ближайшие дни в переговорах достигнут значительный прогресс, мы проявили добрую волю и большое понимание, чтобы в ближайшее время сформировать правительство, и я считаю, что мы приближаемся к выполнению важной задачи», — сказал Смотрич.

Он также прокомментировал вопросы, которые остаются открытыми на переговорах.

«Вопросы, которые остаются открытыми, касаются не министерских портфелей или должностей, а способа реализации ценностей и идеологии, чтобы мы выступали вместе как коалиция в том, что мы обещали народу Израиля в области безопасности, управления, регулирования поселений, в защите национальных земель, в восстановлении системы правосудия и в укреплении еврейской идентичности. Три основных вопроса, на которых мы настаиваем, — это поселение, еврейская идентичность и ряд социальных вопросов», — отметил Смотрич.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц высказался о соглашении между Ликуд и Ноам: Это не еврейская, а расистская идентичность. Ганц назвал правительство Нетаниягу «экстремистским».

Курсор также сообщал о том, что возобновились коалиционные переговоры: чего хочет добиться Нетаниягу. Новые условия могут усилить давлений на Бецалеля Смотрича.

Наша реакция писала, что Ольмерт выступил с жесткой критикой в адрес Нетаниягу.