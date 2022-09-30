Высокопоставленные члены Ликуда планируют отстранить Нетаниягу, если он не наберет большинства — СМИ

Согласно плану, Нетаниягу сохранит за собой почти полный контроль над партией, но не войдет в правительство, что позволит создать коалицию с Ганцем.

Высокопоставленные члены «Ликуда» замышляют отстранить лидера партии Биньямина Нетаниягу, если его блоку не удастся получить большинство на предстоящих выборах, полагая, что это единственный способ избежать шестого тура выборов менее чем за четыре года.

Высокопоставленные чиновники сообщили сайту Times of Israel, Zman Yisrael, что Нетаниягу будет предложен почти полный контроль над партией, но он не будет частью правительства, что позволит «Ликуду» сформировать правоцентристское коалиционное правительство с партиями, которые в настоящее время отказываясь сидеть с бывшим премьер-министром.

Несмотря на энергичную предвыборную кампанию Нетаниягу, которая включала встречи с активистами по всей стране, проведение мероприятий и публикацию вирусных видеороликов, самые последние опросы по-прежнему предсказывают политический тупик на ноябрьских выборах, заставляя руководство «Ликуда» готовиться к сценарию, при котором блоку Нетаниягу не удастся достичь большинство в 61 место, необходимое для формирования правительства.

Согласно формирующемуся плану, который разрабатывался за спиной Нетаниягу, он останется главой партии «Ликуд» и будет высокопоставленным членом следующего Кнессета, но не будет частью правительства национального единства, которое будет сформировано Бени Ганцем и Гидеоном Сааром, ультраортодоксальными партиями и другими потенциальными партнерами.

В этом сценарии Нетаниягу выберет члена «Ликуда», который станет премьер-министром по согласованной с Ганцем ротации. Такое правительство будет состоять из 10-12 министров, назначенных «Ликудом», которые позже уйдут в отставку в соответствии с норвежским законом и будут заменены другими членами списка «Ликуда», что повысит влияние партии в Кнессете и правительстве.

«Это лучшее решение. Никто не хочет шестых выборов. Нетаньяху не хочет, чтобы его рассматривали как повод для нового тура выборов. А Яир Лапид до тех пор останется премьер-министром. С другой стороны, Нетаниягу не хочет идти домой. Мы достигнем взаимопонимания, которое позволит Нетаньяху возглавить комитет Кнессета по иностранным делам и обороне», — сказал Zman Israel неназванный высокопоставленный член «Ликуда», поддерживающий эту инициативу.

«Нетаниягу также останется лидером партии «Ликуд» и сможет выбирать министров, как если бы он выиграл выборы. Он сможет продолжить свое продолжающееся испытание. Это не наше дело», — добавил чиновник.

Чиновник также признал, что может быть трудно заставить других членов «Ликуда» согласиться со сценарием, согласно которому один из их соперников может быть назначен премьер-министром.

«Единственным разногласием будет личность заместителя премьер-министра. Ярив Левин может быть приемлемым кандидатом, потому что он выиграл партийные праймериз, но я не уверен, что высокопоставленные чиновники, такие как Нир Баркат или Исраэль Кац, допустят это, даже если мы говорим только о временной роли», — добавил чиновник.

Чиновник сказал, что они надеются, что такая сделка успокоит Нетаниягу и Ганца, который пообещал больше не сидеть с Нетаниягу после того, как ему было отказано в его очереди на пост премьер-министра в предыдущей коалиции между партиями.

«Нетаниягу будет следить за работой министров извне, — заключил чиновник, — точно так же, как это делал Арье Дери из ШАС, когда ему не разрешили занимать пост министра».

«Вопрос в том, согласятся ли Ганц и его друзья последовать их примеру и не будут ли они бояться, что Нетаниягу снова их обманет. Я думаю, они могли бы. Что может убедить их, так это то, что Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир не обязательно будут частью этого правительства», — сказал чиновник, имея в виду крайне правую партию «Религиозный сионизм».

Некоторые в «Ликуде» уже выступили против этой инициативы. Соратники Барката потребовали провести праймериз за руководство «Ликудом» в случае, если Нетаниягу не удастся набрать 61 место.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе. За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну. При этом потеря Ликудом голосов избирателей укрепила «Лагерь государственников» и «Религиозный сионизм».

Кроме этого, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться. Центральная избирательная комиссия запретила партии БАЛАД принимать в выборах в Кнессет 25-го созыва. 9 членов комитета проголосовали за запрет, а 5 – против.

Курсор сообщал, что депутаты Ликуда заявила, что помешают любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации.

Напомни, что в США предостерегают от назначения Бен-Гвира министром.