Ямина перестала быть правящей партией и столкнулась с проблемами и дезертирством

Шакед возглавила партию Ямина в самые сложные для нее времена. Партия потеряла всю свою значимость и грозит остаться без участников после ожидаемого ухода ее членов.

Сегодня Ямина из правящей партией Израиля превратилась во второстепенную фракцию Кнессета, находящуюся на грани выживания в условиях нестабильной политической ситуации.

В среду лидер Ямины Нафтали Беннетт сделал драматическое заявление о том, что не будет участвовать в предстоящих выборах, и передал бразды правления партией Айелет Шакед, своему давнему политическому партнеру.

Теперь Ямина оказалась в стесненных условиях, под угрозой дезертирства, а ее новый лидер получил целый ряд проблем.

Лед треснул, когда в апреле член МК Идит Сильман покинула коалицию, ссылаясь на свое несогласие с политикой правительства в отношении религии и государства. Вскоре ее примеру последовал член МК Нир Орбах, который после провала законопроекта о применении израильских законов к поселенцам заявил, что больше не может голосовать с коалицией.

Сильман и Орбах теперь точно покинут Ямину и, скорее всего, присоединятся к Ликуду лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, признавая его роль в развале правительства Беннета, разделившего власть с ныне действующим премьер-министром Яиром Лапидом.

Поскольку Чикли не сможет баллотироваться от какой-либо фракции на следующих выборах после того, как его объявят перебежчиком, то Шакед останетяс в Ямине всего с тремя депутатами, не считая Беннета: Матан Кахана, Ширли Пинто и Абир Кара.

Кахана, сторонник Беннета, выступает против того, чтобы входить в правительство под руководством Нетаниягу, которого обвинит в политической нестабильности Израиля в последние несколько лет. Это ставит его в неравное положение с Шакед, которая давно заигрывает с Ликудом и на прошлой неделе заявила, что готова войти в новое правительство во главе с Нетаниягу без выборов. Кахана, вероятно, покинет Ямину.

Он может вступить в правую партию «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара или в бело-голубую партию министра обороны Бени Ганца. Или он может создать свою собственную фракцию, в которую, возможно, войдет Хендель.

«Курсор» писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля.

Мы сообщали, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.