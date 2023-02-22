«Закон Дери 2» прошел предварительное голосование в Кнессете

Законопроект позволит премьер-министру Биньямину Нетаниягу восстановить Арье Дери в должности после того, как в прошлом месяце БАГАЦ постановил, что его назначение недействительно.

Предварительное чтение закона, который не позволит БАГАЦ вмешиваться в назначение министров, широко известного как «Закон Дери 2» в честь председателя ШАС, депутата Кнессета Арье Дери, был одобрен в зале заседаний Кнессета сегодня. За принятие закона проголосовали 62 депутата, против — 53 депутата.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Законопроект, формально являющийся поправкой к Основному закону: Правительство, был принят Кабмином по законодательству 12 февраля. Комитет внутренних дел Кнессета, который контролируется коалицией, предоставил законопроекту освобождение от необходимого 45-дневного ожидания после его предложения, что свидетельствует о решимости коалиции быстро принять его в качестве закона. Демонстрируя единство, каждый член Кнессета коалиции, кроме Дери, который не является министром или заместителем министра, подписал закон, который был предложен в 6 февраля.

Цель закона состоит в том, чтобы позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу восстановить Дери в должности после того, как БАГАЦ постановил в прошлом месяце, что назначение Дери министром внутренних дел здравоохранения было «крайне необоснованным» как из-за повторяющихся уголовных судимостей председателя ШАС, последнее из которых пришел в рамках сделки о признании вины в январе 2022 года и потому, что Дери заработал свою мягкую сделку о признании вины, обманув суд, что он не вернется в политику.

Сторонники законопроектов утверждают, что решение БАГАЦ было неправомерным вмешательством в политические решения. Они также утверждали, что Дери не обманывал суды, потому что он никогда не обещал навсегда уйти из политики.

Первоначально законопроект должен был быть представлен на пленуме в прошлую среду, но коалиция решила отложить его рассмотрение. Первоначально это изображалось как проявление доброй воли к оппозиции с целью дать толчок переговорам о правительственной судебной реформе.

Ави Равина из Radio Kol Hai позже процитировал «высокопоставленного члена коалиции», который сказал, что настоящая причина того, что вопрос был снят с повестки дня, заключалась в том, что коалиция не была уверена, примут ли участие в голосовании семь депутатов Религиозно-сионистской партии.

«Закон Дери» также связан с предложенными коалицией правовыми реформами. Одно из положений реформы, которое было принято в первом чтении поздно вечером в понедельник, заключается в том, что БАГАЦ не может отменять поправки к Основным законам. Коалиция, скорее всего, сначала примет этот закон, и тогда БАГАЦ не сможет рассматривать апелляции на закон Дери, который, как упоминалось выше, является поправкой к Основному закону.

Дополнительные законопроекты о судебной реформе должны быть вынесены на предварительное голосование

Ряд других законопроектов вынесут на предварительное голосование на пленуме в среду, и два из них также касаются судебной реформы коалиции.

Ранее Курсор писал, что коалиция выносит на голосование в Кнессете пункт об отмене «закона Дери 2». Кнессет должен провести голосование по ряду законопроектов в пакете судебной реформы.

Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после решения БАГАЦ.

Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления.

Напомним, что лидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери.